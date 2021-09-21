Афины , , 14:01 — REGNUM Греции «нужно больше Европы» для решения как текущих, так и будущих задач. Об этом, как сообщает AMNA, заявил 21 сентября заместитель министра иностранных дел Греции по европейским делам Милтиадис Варвициотис, который принимает участие в Совете ЕС по общим делам.

Греция и Евросоюз Ec.europa.eu

И Греция в частности, и Евросоюз в целом сталкиваются с очень важными дилеммами после геополитических событий, которые связаны не только со стратегической автономией, но и с ролью Европы в мире, отметил Варвициотис.

По его словам, в ходе этих прений, которые начинаются сегодня в Совете по общим делам и продолжатся на октябрьском саммите, Греция занимает четкую позицию.

«Нам нужно больше Европы для решения уже существующих проблем, таких как COVID-19, так и для решения будущих задач, связанных с безопасностью в Средиземноморье, и для защиты от потенциальных потоков беженцев, и, конечно же, для защиты потребителей от резкого повышения цен на энергоносители», — подчеркнул Варвициотис.