Кишинёв, 21 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса в Абхазии по сравнению с пиковыми показателями июля снизились на 44%, отметила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом. Об этом сообщает пресс-служба абхазского правительства.

Gluuuum Сухум. Абхазия

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«С 1 по 20 июля 2021 года около 3 000 заболевших. С 1 по 20 сентября заболели свыше 1600 человек», — отметили в пресс-службе.

По мнению Скорик, улучшить эпидобстановку в Абхазии получилось благодаря ограничительным мерам, которые действуют в республике. Она добавила, что нужно и дальше сохранять запрет на проведение массовых мероприятий, чтобы удержать контроль над ситуацией в осенне-весенний период.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии, по последним данным, с начала пандемии выявили 26 828 тыс. носителей коронавируса, из них 109 — за последние сутки. Скончались в общей сложности в республике 405 пациентов с COVID-19.