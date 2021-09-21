Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Женское объединение в рамках «Центристов» Centerkvinnorna выступило за резкое снижение НДС на тампоны — с 25% до 6%. Данное предложение поступило от организации в преддверии съезда партии, который пройдет в эти выходные. Об этом 21 сентября сообщил новостной портал Omni.

Болельщица Швеции Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Возможно, что тампоны и не являются самой большой статьей расходов в жизни, но это все равно деньги, которые можно потратить на что-то еще, и это, по сути, вопрос чистой справедливости», — написала председатель Centerkvinnorna София Ярл в своей авторской статье в журнале Альтинг.

Однако руководство «Центристов» уже выступило с обращением к делегатам съезда предложило отклонить это предложение. Высшие руководители партии отметили, то «существующие сегодня дифференцированные ставки НДС хорошо мотивированы».