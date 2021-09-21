Сеул, 21 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. 20 сентября в Южную Корею доставили 2,84 млн доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на свои источники.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон около 13:00 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз вакцины.

К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 193,4 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.

Общий объём полученных вакцин к настоящему моменту составляет 69,23 млн доз.