Афины , 21 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Эпидемиологический индекс Греции в ближайшем будущем позволит судить о том, будет ли необходимо распространить обязательную вакцинацию на другие сферы, помимо здравоохранения. Об этом заявил министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис в интервью телеканалу Skai 21 сентября.

Yarregion.ru Момент вакцинации

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Существует вопрос об обязательной вакцинации в сфере общественного питания, однако, по мнению министра, на данном этапе принудительные меры для сотрудников этой сферы не представляются необходимыми. Хотя положение может измениться, если пандемия будет иметь тенденцию принимать неконтролируемые масштабы.

На данный момент, добавил он, борьба с пандемией, похоже, идет хорошо, и прогнозы о том, что ежедневно в стране будет насчитываться 7000 или 8000 случаев заражения, не подтвердились. Напомним, число новых случаев инфицирования в Греции последние дни держится на уровне около двух тысяч.

Георгиадис подчеркнул, что обязать работников здравоохранения вакцинироваться — не авторитаризм, поскольку такое действие касается защиты общественного здоровья.

Он пояснил, что там, где правительство может уважать выбор людей не прививаться, оно предпочитает это делать.

«Мы не тираны», — сказал он.