Джакарта, 21 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Индонезия продолжает поощрять использование ядерной энергии в мирных целях, сообщает Kompas.

Ru.freepik.com Ядерное оружие

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила на 65-й генеральной конференции Всемирного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам Ретно Марсуди, в настоящее время мир не полностью свободен от угрозы ядерного оружия.

Глава МИД Индонезии заявила, что ядерное оружие можно использовать в мирных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии детям до 12 лет разрешат посещать торговые центры.