Никосия, 21 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Вакцины с технологией мРНК (Pfizer/BioNTech и Moderna) будут вводиться на Кипре в качестве бустерной дозы, независимо от того, какая вакцина введена при первичной вакцинации. Об этом сообщает AMNA 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Министерство здравоохранения Кипра обеспечило достаточное количество вакцин для всех, кто решит привиться третьей дозой. Минздрав Кипра уточняет, что в зависимости от числа прививающихся возраст бенефициаров (имеющих право на третью дозу вакцины) будет постепенно снижаться.

Сейчас бенефициарами являются граждане в возрасте от 86 лет, которые полностью прошли вакцинацию к 31 марта 2021 года. Например, люди в возрасте 86 лет и старше, у которых с момента вакцинации второй дозой не прошло шести месяцев, не могут получить третью дозу на данном этапе.