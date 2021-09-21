Вашингтон, 21 сентября 2021, 13:24 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в США, встретился 20 сентября с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.
По её словам, встреча представителей двух стран состоялась спустя три месяца после поездки Мун Чжэ Ина в британский Корнуолл.
Известно, что лидеры Южной Кореи и Британии обсудили обмен вакцинами от COVID-19, ситуацию на Корейском полуострове, включая недавние ракетные пуски КНДР, а также трёхстороннее партнёрство Британии, США и Австралии.
Стороны договорились о сотрудничестве в борьбе с изменением климата.
Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР