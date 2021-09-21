Вашингтон, 21 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в США, встретился 20 сентября с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

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По её словам, встреча представителей двух стран состоялась спустя три месяца после поездки Мун Чжэ Ина в британский Корнуолл.

Известно, что лидеры Южной Кореи и Британии обсудили обмен вакцинами от COVID-19, ситуацию на Корейском полуострове, включая недавние ракетные пуски КНДР, а также трёхстороннее партнёрство Британии, США и Австралии.

Стороны договорились о сотрудничестве в борьбе с изменением климата.