Москва, 21 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Водители «Яндекс.Такси», на которых в последнее время поступает очень много нареканий со стороны пассажиров, смогут повысить свою квалификацию за счёт компании-работодателя. Правда, судя по обнародованному 21 сентября пресс-релизу «Яндекса», речь идет вовсе не о повышении культуры обслуживания.

Иван Лазебный ИА Красная Весна 35 Яндекс такси

Теперь хамить, высаживать заказчиков на полдороге потому, что не устроил размер оплаты, будут водилы-айтишники. На их обучение с нуля востребованным IT-профессиям «Яндекс.Такси» готово потратить 20 миллионов рублей.

За несколько месяцев 150 тысячам водителей будет предложено обучиться на аналитика данных, графического дизайнера, веб-разработчика, а также — научиться программировать на C++, Java или Python.

«Занятия займут около 10 часов в неделю, а в оставшееся время водители могут беспрепятственно выполнять заказы», — пояснили в «Яндексе». Только почему-то кажется, что это очередной дутый проект по штамповке мнимой компетенции, еще похлеще, чем «Яндекс.Дзен».

"Некогда я чувствовал гордость от того, что отечественная компания не уступает своим продуктом западным интернет-гигантам. Но, видимо, всё меняется от плохого к худшему, и «Яндекс», увы, не является исключением. В настоящий момент «Яндекс» пробил дно, превратился в раздутое и крайне неприглядное нечто», — отметил на своей странице «ВКонтакте» Юрий.

«Монополисты, ставящие свои условия и цены, творящие беспредел. Не жалуйтесь, не хотите работать, не работайте в такси, такого безобразия не надо!» — отмечает автор сообщения, которая решила остаться анонимной из опасений угроз от водителей «Яндекс.Такси».

"Яндекс» совсем уже охренел. Решил посмотреть расписание автобусов на остановке, так «Яндекс» предложил мне проехать на такси до остановки (около 200 метров) за 500₽!» — отмечает участник группы «Подслушано Химки» (ВКонтакте).

А пользователь Twinkle2021 рассказал, что в ответ на жалобы клиентов «Яндекс.Такси» на водителей, последние позволяют себе «понижать рейтинг клиента» «Яндекс.Такси», более того, «Яндекс» понижает рейтинг при публикации отрицательных отзывов о приложении в Appstore».

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Как сообщало ИА REGNUM, сомнение в компетенции «Яндекса» заниматься перевозками пассажиров и багажа легковым такси стало поводом для обращения в арбитраж. Иск, который будет рассмотрен 24 сентября 2021 года, подан министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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Запретить «Яндекс.Такси» требуют в парламенте Киргизии. «Яндекс» зарабатывает миллионы в Киргизии, но налоги платят местные водители. Пусть «Яндекс» откроет здесь своё представительство. А если откажется, то нужно запретить их», — заявил депутат Улугбек Ормонов 21 сентября на заседании парламентского комитета по транспорту.

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