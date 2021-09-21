Москва, 21 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Москве за два дня выпало 38 мм осадков или около 60% месячной нормы, сообщает 21 сентября сайт мэра и правительства столицы.

(сс) jarmoluk Ливень

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«Городская водосточная сеть справляется с объемом осадков», — рассказали в мэрии.

В настоящее время в местах, где может скопиться вода, дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», специалисты прочищают решётки и колодцы.

Отмечается, что летом столичную водосточную сеть обследовали и подготовили к осенним ливням. В мэрии ожидают продолжения дождей 22 сентября.