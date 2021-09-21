Мадрид, 21 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI посетит 23 сентября 2021 года район, пострадавший от извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на источники в Королевской администрации.

Ruben Ortega Филипп VI

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Отмечается, что монарх намерен увидеть меры по безопасности, принимаемые на Канарах, а также провести встречи с пострадавшими от природного явления жителями региона.

В ходе поездки Филипп VI также встретится с представителями правительства Канарских островов и Совета острова Пальма, а также с лицами, ответственными за сотрудников безопасности и гражданской защиты, которые работают на местах.