Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 27 случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Победить COVID-19 не смогли 17 женщин в возрасте от 51 года до 85 лет и десять мужчин в возрасте от 29 до 88 лет. Все страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 6 562 жителя Ростовской области.