Рига, 21 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Более 8 300 при необходимых 10 000 голосов поддержки набрало предложение на портале общественных инициатив Латвии заставить тех, кто не вакцинировался от коронавируса самим оплачивать свое лечение в случае заражения.

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Сбор голосов на портале manabalss.lv стартовал 18 сентября, его цель — собрать 10 000 голосов для передачи петиции на рассмотрение парламенту страны.

Как сообщают его инициаторы, «в больницы на стационарное лечение инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV2, в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии поступает все больше пациентов, не вакцинированных от COVID-19. Пребывание в больнице с COVID-19, в особенности в отделениях интенсивной терапии и реанимации, создает огромные расходы для государства».

Автор предложения Сандис Кравалис считает, что бесплатное лечение таких пациентов — это дискриминация вакцинированных людей и людей с хроническими заболеваниями: «На данный момент ни больные раком, ни больные хроническими заболеваниями, ни другими болезнями 100% не оплачиваются государством. У потенциальных больных COVID-19 есть очень хорошая возможность вакцинироваться, а у остальных, которые попадают в больницу или не попадут в больницу, такой возможности нет».

Поэтому, считают авторы обращения, те, кто не прививаются от Covid-19 без уважительной причины или по принципиальным соображениям, должны сами платить за свое лечение, если заболеют коронавирусом.