Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 469 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 21 сентября. Это на один случай больше, чем днём ранее.

Коронавирус

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители всех 55 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (189) и Миллеровском районе (14). Более 13,5% заразившихся — люди старше 66 лет, более 17% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 134 299 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 116 302 носителя инфекции.