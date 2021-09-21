Рига, 21 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Резкое обострение темпов эпидемии коронавируса COVID-19 в Латвии вынуждает власти страны рассматривать более жесткие правила ограничения посещений массовых мест. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv со ссылкой на документы минздрава страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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Сообщается, что Министерство здравоохранения Латвии предлагает ограничить проведение мероприятий в помещениях для не имеющих ковид-сертфикат. Кроме того, ковид-документ может быть затребован и при визите в магазин.

Новые предложения минздрава будут обсуждаться на ближайшем заседании правительства, заявил советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш.

Берзиньш напомнил, что в 2021 году коронавирус в основном распространяется среди непривитых людей. Поэтому, по его словам, предлагаемые минздравом новые меры эпидемиологической безопасности направлены на предотвращение распространения вируса именно среди не получивших до сих пор вакцину.

По мнению представителя ведомства, важно значительно сократить число контактов, при которых непривитые люди могут заразиться COVID-19. «В этом году мы не пойдем путем прошлого, когда ограничения вводились постепенно и медленно. Тогда мы увидели, что это мало работает. Общество быстро привыкает и находит способы обходить их. Эффект ограничений сходит на нет», — убежден советник министра.

Минздрав предлагает свое видение: с начала октября все мероприятия, а также не являющиеся необходимыми услуги во всех без исключения помещениях будут проводиться и предоставляться только обладателям ковид-сертификатов, то есть официального подтверждения того, что человек вакцинирован от COVID-19, сдал анализы на вирус или перенес заболевание.