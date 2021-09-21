Ереван, 21 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 4537 исследований на коронавирус, из которых 494 дали положительный результат. Об этом 21 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Всего в стране выявили 254 436 носителей коронавируса. Из них 236 968 справились с инфекцией, в том числе 390 — за последние сутки. Умерли в республике 6354 пациента с COVID-19, из которых 19 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4025 тестов на коронавирус 342 были с положительным результатом. 490 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 13 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Армении 20 сентября сообщили об изготовлении первой партии вакцины «Спутник Лайт». Её отправили на экспертизу в Россию.