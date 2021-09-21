Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2021 года зарегистрировано 590 природных пожаров. Огнём пройдена площадь 12,5 гектара. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном управлении МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

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В связи с травяными пожарами на Дону возбуждено 3 986 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов превысила 24 млн рублей.

Один из крупных пожаров зарегистрировано 11 сентября на территории Советского района Ростова-на-Дону в юго-западной стороне от посёлка Каратаево. Сухостой загорелся на площади 500 кв. метров. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности. Специалисты установили собственника участка. Ему грозит административное наказание.