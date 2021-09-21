Тирасполь, 21 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба главы ПМР.

President.gospmr.org Вадим Красносельский

Сообщается, что во время визита запланированы встречи Красносельского с представителями администрации президента России, МИД РФ, Госдумы и Совета Федерации.

«В повестке вопросы двустороннего приднестровско-российского взаимодействия по различным направлениям», — говорится в сообщении.

Кром того, в пресс-службе отметили, что в ходе встреч будут обсуждаться вопросы приднестровского урегулирования и работы формата «5+2», в который, кроме России и Приднестровья, входят Молдавия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинёв и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу, но потом молдавская сторона начала выдвигать дополнительные требования. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами, хотя была договорённость с Кишинёвом продлить прежний режим до 10 января 2022 года.