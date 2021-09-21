Москва, 21 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Минтруд РФ подготовил проект плана по фиксации теневой занятости и её последующей легализации. Об этом сообщает секретариат заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Минтруд

«Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации, который был разработан в рамках поручения президента России», — говорится в сообщении секретариата по итогам проведения заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Министерству поручили доработать план мероприятий и обеспечить его согласование с полпредами президента РФ в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.

План также будет внесён на рассмотрение рабочей группы в правительстве.