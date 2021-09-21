Вашингтон, 21 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В случае холодной зимы в странах Европы может наблюдаться нехватка природного газа для отопления жилых домов. Такое мнение 21 сентября высказал старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн в интервью агентству Bloomberg.

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«Если нынешняя зима будет холоднее, чем обычно, я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы», — сказал он.

Также представитель американского Госдепа отметил, что нынешние поставки российского природного газа в Европу меньше по сравнению с прошлыми годами и предположил, что Москва якобы может использовать этот энергетический кризис для укрепления своих позиций по газопроводу «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель турецкого министра энергетики Алпарслан Байрактар рассказал, что в данный момент Турция ведет новые переговоры о поставках газа с разными странами, включая Россию.