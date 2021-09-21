Джалал-Абад, Киргизия, 21 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Жалал-Абадской области Киргизии фермеры из-за усугубившихся экономических условий, на которые повлияла пандемия COVID, приходиться продавать фрукты и овощи на обочинах дорог. — сообщает Turmush. kg

Лук и чеснок

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«Каждый год занимаюсь сельским хозяйством на 1,5 гектарах земли. В этом году посадил чеснок на 50 сотках, собрал более 2 тонн урожая, — рассказывает фермер Анварбек Торакулов, — В прошлые годы было много предпринимателей, которые вывозили чеснок в Россию по оптовым ценам. В последние 2 года последствия пандемии отразились и на фермерах. Поскольку наш продукт не поставляется за границу, каждый день мы сами приходим на обочину в 7 часов утра и начинаем торговать. 1 кг чеснока стоит 120 сомов. Продавцы на рынке хотят у нас купить дешевле, чтобы перепродавать, поэтому мы вынуждены здесь сидеть. В среднем покупают менее 100 кг чеснока в день«

Глава предприятия по переработке сельскохозпродукции Абдыкапар Кайыпов прокомментировал ситуацию — «В последние годы из-за последствий пандемии предприниматели из-за рубежа, которые покупали овощи и фрукты, перестали приезжать. У каждой страны есть свои ограничения, даже если они приедут это будет стоить им дополнительных средств и времени».

Со слов специалиста Базар-Коргонской районной администрации Абдухалила Абдуллаева, в этом году киргизские фермеры столкнулись с повышением цен на топливо и удобрения.

«Если в прошлом году чеснок стоил 50−60 сомов за 1 кг, то в этом году — 120−130 сомов. Это связано с тем, что в этом году выросли цены на удобрения, выросла стоимость услуг работников, а также выросли цены на топливо. Предприниматели, желающие завезти овощи по этой цене в Россию или Казахстан, не пошли на риск из-за высоких цен»,

Справка ИА REGNUM:

Жалал-Абадская область является самым большим экспортером Киргизии за рубеж орехов, фруктов, и овощей. Среди прочих, область продает за границу болгарский перец, картофель, капусту, лук.