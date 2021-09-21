Москва, 21 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В 2022—2024 гг. прогнозируется рост доходов федерального бюджета до 25 трлн 021,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд рублей в 2023 году и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году. Такие данные приводятся в документе «Прогноз социально-экономического развития РФ», сообщается на сайте правительства РФ

Duma.gov.ru Проект федерального бюджета 2021-2023

Расходы федерального бюджета планируются на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024 году.

Таким образом, из документа следует, что в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета РФ в размере 1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно. На 2024 год прогнозируется дефицит в размере 15,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, в ближайшие годы бюджету РФ предстоит немало расходов, а значит, будет расти налоговая нагрузка на бизнес.

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