Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области восьмой день подряд растет число выявленных носителей коронавируса. За минувшие сутки в регионе лабораторным путем было выявлено 215 зараженных, что на четыре человека больше, чем днем ранее. Об этом 21 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки были выявлены в крупных городах Ленобласти — Выборг (16), Всеволожск (15), Кудрово, Гатчина (по 13).

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 67 104 человека, 51 688 выздоровели, в том числе 87 были выписаны за последние сутки. Умерли 2447 жителей Ленобласти, еще три летальных исхода были зарегистрированы 20 сентября.