Москва, 21 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 812 пациентов, что стало самым большим числом с 26 апреля нынешнего года (820 — максимальное число за все время пандемии). Об этом 21 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 199 808.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 19 179 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 7 313 851.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 526 111 человек, 15 437 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 778 пациентов.