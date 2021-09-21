Бишкек, 21 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект об увеличении в 6 раз минимального размера уставного капитала ломбардов.

Цитата из к/ф «Лавка ростовщика» Реж. Чарльз Чаплин. 1916. США В ломбарде

Сейчас такой минимум составляет лишь 500 тысяч сомов (430 тысяч рублей), а повышение требований будет проводиться поэтапно: с 2022 года уставной капитал требуется увеличить до 1 млн сомов (860 тысяч рублей), с 2023 года — до 2 млн сомов (1 млн 720 тысяч рублей) и с 2025 года — до 3 млн сомов (2 млн 580 тысяч рублей).

В ведомстве считают, что увеличение уставного капитала необходимо для пополнения ресурсов и повышения потенциала ломбардов, их оснащение высокотехнологичным и модернизированным оборудованием, а также улучшения качества обслуживания клиентов.

Напомним, что сейчас на территории Киргизии работают свыше 350 ломбардов. При этом более 40 из них открылись за последний год.