Бишкек, 21 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Компания «Яндекс.Такси» осуществляет свою деятельность в Киргизии, но налоги платит только за рубежом, поскольку в республике нет её представительства. Об этом заявил депутат Улугбек Ормонов сегодня, 21 сентября, на заседании парламентского комитета по транспорту.

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«Яндекс» зарабатывает миллионы в Киргизии, но налоги платят местные водители. Пусть «Яндекс» откроет здесь своё представительство. А если откажется, то нужно запретить их», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь министр цифрового развития Дастан Догоев сообщил, что российская компания «Яндекс.Такси» согласилась работать по электронному патенту, который внедрят в приложение для мобильных телефонов.

«Если у таксистов не будет этого патента, то они не смогут регистрироваться в «Яндексе» и пользоваться их приложением для получения заказов на пассажироперевозки», — отметил он.

В ответ на это депутат Ормонов выразил мнение, что электронный патент не будет эффективен, и потребовал, чтобы министерство цифрового развития Киргизии разработало своё мобильное приложение для местных таксистов, аналогичное приложению «Яндекс.Такси».