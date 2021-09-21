Ханты-Мансийск, 21 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Югре в ГАС «Выборы» введено 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Со значительным отрывом победу одержала партия «Единая Россия» и её представители, сообщает избирком ХМАО.

ЕР в Ярославсгой области Единая Россия

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По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 39,75%,

КПРФ — 14,58%,

ЛДПР — 14,03%,

«Коммунисты России» — 6,80%,

«Партия пенсионеров» — 6,47%,

Партия «Новы люди» — 6,38%,

«Справедливая Россия — За правду» — 5,92%,

Партия «РОСТА» — 1,21%.

Напомним, Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов, из них половина избираются по единому избирательному округу (партийным спискам), другая половина — по одномандатным избирательным округам.

По одномандатным избирательным округам, образованным на территории Югры, по итогам голосования лидируют кандидаты: Югорский округ № 5 — Юрий Холманский («Единая Россия») — 35,91% голосов избирателей, Няганский округ № 6 — Владимир Нефедьев («Единая Россия») — 52,92%, Ханты-Мансийский округ № 7 — Игорь Винников («Единая Россия») — 40,55%, Нефтеюганский округ № 8 — Александр Зеленский («Единая Россия») — 65,41%, Сургутский округ № 9 — Галина Резяпова («Единая Россия») — 36,46%, Сургутский округ № 10 — Олег Ваховский («Единая Россия») — 35,94%, Сургутский округ № 11 — Валерий Голодюк («Единая Россия») — 33,82%, Когалымский округ № 12 — Инна Лосева («Единая Россия») — 42,33%, Нижневартовский округ № 13 — Анатолий Чепайкин («Единая Россия») — 35,19%, Нижневартовский округ № 14 — Олег Гальченко (КПРФ) — 34,14%.

Выборы в Тюменскую областную думу прошли с 17 по 19 сентября 2021 года.