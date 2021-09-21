Нижний Новгород, 21 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 21 сентября выявили 481 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 473 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 164 902 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 358 человек, всего выздоровел с начала пандемии 151 800 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 26 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6348 человек. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6754 человека. За сутки количество активных носителей вируса увеличилось почти на 100 человек.

По состоянию на 21 сентября в регионе проведено 3 594 949тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5554 нижегородца. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 297,2.

Как сообщилиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции резко вырос и составляет 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 21 сентября остаются свободными 18% коек в ковид-центрах.