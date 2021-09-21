Таллин, 21 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Эстонии не изменился и остается по состоянию на 21 сентября на отметке в 6,9%. Об этом говорится в пресс-релизе бюро по безработицы страны.

Picserver.org Безработица

На учете стоят 44 849 человек. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в северо-восточном регионе Ида-Вирумаа — 10,9%, а самый низкий — на острове Хийумаа — 3,9%.

В Харьюмаа (столица и пригороды) уровень безработицы равен 6,7%. Без работы в столичном регионе остаются 21 500 человек, в том числе почти 16 000 — в Таллине. Во втором городе страны Тарту зарегистрировано более 2600 безработных, а в Ида-Вирумаа — 6400, из них почти половина в Нарве, а 1600 — в Кохтла-Ярве.

Зарегистрированная безработица в Эстонии последовательно снижается с апреля нынешнего года, кода на учете в Кассе по безработице стояли почти 58 000 человек (8,9%).