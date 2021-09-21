Смоленск, 21 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Смоленской области на выборах в Госдуму по федеральному списку большинство получила «Единая Россия», а по одномандатным округам победили кандидаты от ЕР и ЛДПР. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

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Явка на выборы в регионе составила 41,5%. По федеральному округу в Смоленской области большинство голосов получила «Единая Россия» — 39,41%, на втором месте КПРФ — 23,08%. ЛДПР набрала 11,30%, «Справедливая Россия — За правду» получила 7,64%, «Новых людей» поддержали 6,02% смолян.

По одномандатному округу №175 ожидаемо победил единоросс Сергей Неверов, он получил более 52% голосов. По одномандатному избирательному округу № 176 победу одержал представитель ЛДПР Сергей Леонов (34,56%), а вот Анна Андреенкова от ЕР оказалась на третьем месте (18,97%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания VIII созыва проводились 17, 18 и 19 августа.