Краснодар, 21 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 23 сентября 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск, который адресован Евгению Громыко, чьи данные идентичны данным бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ, когда ведомством руководил экс-губернатор Краснодарского края Александра Ткачёв. Истцом в деле выступает филиал «Россельхозбанка», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от краснодарского филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» был подан еще в середине августа 2021 года. Дело принял судья Купреев.

«В обоснование заявления кредитор указал наличие у должника неисполненных обязательств перед кредитором в общей сумме 575 054 663,84 рубля», — уточняется в материалах дела.

В качестве финансового управляющего просят назначить участника ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Фигурант банкротного дела ранее выступал соучредителем ООО «Агро соя девелопмент», которое было ликвидировано в 2007 году. Также он числился соучредителем общественной организации «Охотники Кубани», которая также на сегодня ликвидирована. В числе учредителей последней отметился и Алексей Ткачёв, чьи данные совпадают с данными депутата Госдумы прошлых созывов и старшего брата экс-министра Ткачёва.