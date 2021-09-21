Москва, 21 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Москве за сутки выявлено 1926 новых случаев заражения коронавирусом, 1300 человек после прохождения лечения выздоровели. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает 21 сентября оперштаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество выявляемых случаев коронавируса опустилось ниже психологически значимой отметки в 2 тысячи заражений. Кривая заболеваемости начала расти 13 сентября, тогда было зафиксировано 2022 новых эпизода. 18 сентября наблюдатели зафиксировали очередной всплеск, тогда количество заражений достигло 2746 случаев, после чего вновь начало снижаться.