Краснодар, 21 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 21 сентября. Сутками ранее, 20 сентября, сообщалось о 229 новых носителях. Новые случаи заражения подтверждены на территории 25 муниципалитетов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре за сутки выявили 58 новых случаев, в Сочи — 28, в Армавире — 16, в Туапсе — 15. В Белореченском районе 13 положительных тестов, в Динском — 12. 11 человек заболели в Анапе, 10 — в Лабинском муниципалитете», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии заражение коронавирусом на территории края подтверждено у 71 923 человек, в том числе у 4 684 ребенка. Выздоровели 51 440 пациентов, скончались 5 929 человек, уточнили в оперштабе.

На 21 сентября в стационарах лечатся 3 267 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, дома — 11 287. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 116 пациентов, еще семеро — на ЭКМО.