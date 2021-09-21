Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге медики зафиксировали 42 летальных случая, главной причиной которых стал COVID-19. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее, и повторяет предыдущий сентябрьский пик смертности, отмеченный 12 сентября по итогам предшествующих суток.

Дарья Драй ИА REGNUM Красная зона

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Всего за время пандемии в Петербурге от ковида скончались 21 364 человека. Летальность болезни в регионе составляет 3,53%.

За последние сутки в Петербурге выявлено 1060 новых случаев инфицирования. Общее количество за время пандемии составляет 604 595 случаев. Из числа заболевших выздоровели 570 917 человек, в том числе 768 пациентов выписаны за последние сутки.