Афины , 21 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Записываться на получение третьей дозы вакцины от COVID-19 все жители Греции старше 60 лет и медицинские работники смогут с 30 сентября, заявил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус во время брифинга 20 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, пациенты с ослабленным иммунитетом стали первыми людьми, имеющими право на получение третьей дозы вакцины; с 14 сентября этим правом воспользовались 13 175 человек.

Он отметил, что жители домов престарелых являются следующими в очереди на получение третьей дозы вакцины, онлайн-бронирование на прием откроется для них на следующей неделе.

Как заявила на брифинге председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду, эти группы людей столкнутся с более высоким риском заражения, если их оставить без третьей дозы вакцины. Теодориду отметила, что 59,2% людей, проходящих лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, и 48% погибших от этой болезни находятся в возрасте от 60 до 79 лет.