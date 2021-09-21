Воронеж, 21 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 491 новый случая заражения коронавирусом, сообщили 21 сентября в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем было выявлено накануне, 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после заражения коронавирусом за сутки признали 302 воронежцев. Сразу 32 пациента вошли за сутки в статистику смертности.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 128 486 человек, выздоровели из них 107 988 пациентов. Скончались от ковида и осложнений 5 553 жителя региона.