Подгорица, 21 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В то время, как число новых зараженных коронавирусом в Черногории на суточном уровне снижается, смертность от последствий ковида растет. Как сообщает институт общественного здравоохранения, по данным на вечер 20 сентября, в стране 10 человек скончались от последствий COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также после анализа 2305 ПЦР-тестов было выявлено 425 новых случаев заражения, еще 350 пациентов выздоровели. Количество активных в настоящее время случаев в Черногории — 8116.

От болезни с начала эпидемии умерли 1859 человек.