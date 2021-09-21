Москва, 21 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 19 179, достигнув показателя 7 313 851 заражение. Об этом 21 сентября сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Днём ранее в РФ выявили 19 744 носителя вируса. Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны. Больше всего их в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060).

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 812 жителей России. Общее число смертей от ковида, по данным штаба, достигло 199 808.