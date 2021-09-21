Кишинёв, 21 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Молдавии из-за ухудшения эпидситуации следует ужесточить доступ в пункты общественного питания. Об этом заявил в эфире телеканала TVR Moldova министр экономики страны Серджиу Гайбу.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«В других государства показано, что одной из наиболее эффективных мер является доступ в потенциально опасные зоны только на основании трёх условий: сертификата о вакцинации, отрицательного теста или документа, подтверждающего наличие антител», — сказал глава министерства.

Он отметил, что худшим вариантом для Молдавии будет введение локдауна. Гайбу выступил за ужесточение карантинных мер, чтобы избежать этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии, по последним данным, за сутки выявили 950 случаев заражения коронавирусом. Из-за роста числа пациентов с COVID-19 была задействована ещё одна больница на 300 мест.