Таллин, 21 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. По данным на утро 21 сентября, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 180 пациентов, из которых 71,7% не были вакцинированы, а у 28,3% был пройден курс иммунизации.

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Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

За сутки скончались пять зараженных коронавирусом человек: 32-летний мужчина, 70-летний мужчина, 88-летняя женщина, 92-летний мужчина и 94-летняя женщина. Всего от последствий COVID-19 в Эстонии умерли 1333 человека.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6 561 тест на коронавирус, из которых 463 оказались положительными. Среди новых инфицированных 322 не были привиты от коронавируса, а 141 прошли полный курс вакцинации. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 474,5 случая на 100 000 человек.

За сутки было введено 3153 дозы вакцины. Охват вакцинацией взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 66,2%.