Москва, 21 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Наградить преподавателя Пермского университета Олега Сыромятникова и присвоить ему звание Героя России предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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»Он защитил своих студентов от паники и, возможно, тем самым спас их жизни. За такой поступок Олег Сыромятников достоин звания Героя России!» — отметил Журавлёв.

Очень достойное поведение и отличный пример настоящего мужества для молодежи, полагает парламентарий.

«Сразу видно, что профессор Сыромятников — православный христианин и русский патриот, для которого чувство долга и ответственность за людей превыше всего», — подчеркнул Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, запер аудиторию изнутри, сделав самое необходимое в этой ситуации, заявили в пресс-службе вуза.