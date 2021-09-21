Белгород, 21 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Белгородской области 21 сентября подтверждено 163 новых случая заражения коронавируса, что на четыре больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 203 пациента, скончались от осложнений четверо женщин и трое мужчин. На вакцинацию от COVID-19 подана 2 101 заявка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 52 273 носителя инфекции. Справились с заражением 46 226 человек, скончались от осложнений 1 110 пациентов. Лечатся в станционерах 1 667 жителей, амбулаторно — 3 270, ещё 13 456 белгородцев соблюдают самоизоляцию.

Завершили курс прививок от COVID-19 уже 688 367 человек. В целом на вакцинацию записались 741 773 жителя региона.