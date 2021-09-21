Ханты-Мансийск, 21 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Югре по итогам голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по двум округам победу одержали представители «Единой России». Об этом сообщает избирком ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия»

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По одномандатному федеральному округу №222 с большим отрывом от соперников, набрав 44,85% голосов избирателей, победу одержал депутат Госдумы РФ седьмого созыва Павел Завальный.

По одномандатному федеральному округу №223 победителем на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва стал замгубернатора Югры Вадим Шувалов, получивший 33, 77% голосов избирателей.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе выбирали депутатов Госдумы РФ, Тюменской областной думы и регионального парламента