Мельбурн, Австралия, 21 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Уже на протяжении семи часов центральные районы Мельбурна (столица штата Виктория, юго-восток Австралии) сотрясают массовые беспорядки. Первоначальными участниками протестов стали недовольные рабочие, которые возмутились закрытием строительной отрасли из-за пандемии коронавируса, однако вскоре к ним присоединились обычные дебоширы. Об этом 21 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Сейчас огромная колонна демонстрантов движется по Спенсер-стрит в сторону Флиндерс-стрит, недалеко от того места, где примерно семь часов назад началась акция протеста. Некоторые протестующие пытаются нанести вред автомобилям, двигающимся по соседним полосам шоссе со скоростью около 80 км/ч.

Выступая на экстренной пресс-конференции, главный комиссар полиции Виктории Шейн Паттон представил обновленную информацию о разворачивающихся беспорядках, заверив жителей Мельбурна, что полиция «остановит этот протест».

«Наша главная цель — безопасность населения», — заявил Паттон.