Челябинск, 21 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Новым депутатом Заксобрания Челябинской области станет единоросс Павел Избрехт. Об этом сообщает облизбирком

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Ему свои голоса отдали 27,67% избирателей. На втором месте значится Гузелия Волошина («Справедливая Россия — за правду»), набравшая 25,99%.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы по одномандатному избирательному округу номер 13 проходили 17−19 сентября.