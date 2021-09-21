Сеул, 21 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 21 683 человека. Об этом 21 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 21 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 36 527 829 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 71,1%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 19 749 504 человека, препаратом AstraZeneca — 11 086 402 человека, препаратом Janssen — 1 415 404 человека, Moderna — 4 276 519 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 9572 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 22 180 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1729 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 289 263.

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