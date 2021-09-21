Мельбурн, Австралия, 21 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 21 сентября, министр здравоохранения штата Виктория (юго-восток Австралии) Мартин Фоули назвал ковид-протесты строителей, проходящие в Мельбурне, «оскорблением всех жителей Виктории, поступающих правильно». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Напомним, что 21 сентября улицы центрального Мельбурна заполнили разъяренные строители, которые недовольны решением властей штата обязать всех сотрудников отрасли вакцинироваться от COVID-19 и полностью заморозить все стройки. После начала демонстрации протестующие начали вступать в препирательства и прямые стычки с полицией.

Министр Фоули отметил, что протест является «прискорбным».

»[Эти протесты] являются оскорблением всех жителей Виктории, которые поступают правильно и много работают … Это само по себе рискует привести к чрезмерному распространению коронавируса, не говоря уже о нарушении предписаний органов общественного здравоохранения», — заявил Фоули.