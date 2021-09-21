Новосибирск, 21 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 сентября, за минувшие сутки выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 160 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 60, 67 и 70 лет и женщины в возрасте 35, 59, 62, 71, 76 и 82 лет. Всего в регионе умерли 2878 человек», -сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 62 023 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4985 детей; 49 599 пациентов выздоровели (+104 за сутки).