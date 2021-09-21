Афины , 21 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Значительное понижение температуры ожидается в Греции начиная с 21 сентября. Согласно прогнозным данным Национальной обсерватории Афин, уже 23 сентября температура в стране будет на девять градусов ниже нормальных значений для сезона.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Холода

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Сегодня температуры остаются высокими для сезонных уровней в центральной и южной частях, а понижение будет наблюдаться на севере, где они будут близки к нормальным для сезона значениям.

Холодные воздушные массы, расположенные в Центральной Европе, в среду, 22 сентября, двинутся далее на юг и затронут центральную и северную части Греции, в то время как в четверг большая часть страны будет находиться под влиянием холодных воздушных масс, что приведет к значительному понижению температуры, которая будет на девять градусов ниже нормального уровня для сезона.

Однако с пятницы, 24 сентября, температура в стране начнет постепенно повышаться и только на востоке останется ниже средней по сезону. Уже на грядущих выходных температура воздуха в Греции вновь пойдет на подъем.